Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi10 Mart 2019 Pazar 18:47
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Buna göre, Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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