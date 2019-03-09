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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

09 Mart 2019 Cumartesi 13:54
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, TSK'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:54
  1. Gara
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. Zap

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