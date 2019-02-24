Irak'ın kuzeyine hava harekatı Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." bilgisi verildi.

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