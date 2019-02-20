Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi20 Şubat 2019 Çarşamba 14:26
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
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