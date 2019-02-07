Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.