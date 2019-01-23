Irak'ın kuzeyine hava harekatı Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi, silah mevzisi ve barınaklar imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekatları düzenlendi. Terör örgütüne ait silah mevzisi ve barınakların imha edildiği harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

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