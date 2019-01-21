Irak'ın kuzeyine hava harekatı Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınakların imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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