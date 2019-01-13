Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi13 Ocak 2019 Pazar 12:16
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildiği harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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