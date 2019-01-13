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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi

13 Ocak 2019 Pazar 12:16
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildiği harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 12:16
  1. hava harekatı
  2. Irak Kuzeyi
  3. terörist etkisiz hale getirildi

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