Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine yönelik hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri, sığınak ve barınakların imha edildiği harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.