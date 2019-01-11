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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi

11 Ocak 2019 Cuma 20:13
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:13
  1. Avaşin-Basyan
  2. hava harekatı
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. TSK
  5. Zap

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