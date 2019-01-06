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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

06 Ocak 2019 Pazar 10:46
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.


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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:46
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