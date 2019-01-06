Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi06 Ocak 2019 Pazar 10:46
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınakların imha edildiği harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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