Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen harekatlarda, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi03 Ocak 2019 Perşembe 11:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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