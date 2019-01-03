Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine dün hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.