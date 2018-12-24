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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:28
  1. 6 terörist etkisiz hale getirildi
  2. Hakurk ve Zap bölgeleri
  3. Milli Savunma Bakanlığı

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