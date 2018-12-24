Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.