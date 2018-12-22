Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Metina bölgesine düzenlenen harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi22 Aralık 2018 Cumartesi 17:18
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah, mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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