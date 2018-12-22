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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Metina bölgesine düzenlenen harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:18
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Metina bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı neticesinde, terör örgütüne ait silah, mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:18
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Irak'ın kuzeyi
  3. metina
  4. terörist

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