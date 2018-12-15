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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 bölücü terörist ise etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:48
  1. hakurk
  2. TSK
  3. Zap

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