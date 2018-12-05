Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi05 Aralık 2018 Çarşamba 11:27
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen teröristlere karşı düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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