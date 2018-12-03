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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20
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  2. Irak Kuzeyi
  3. metina
  4. Sinat-Haftanin
  5. TSK

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