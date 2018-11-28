Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi28 Kasım 2018 Çarşamba 19:34
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarında, saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depolarının imha edildiği, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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