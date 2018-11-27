Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Zap ve Metina bölgelerine TSK tarafından düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi27 Kasım 2018 Salı 10:10
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'nın Twitter hesabından hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terörist de etkisiz hale getirildi.
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