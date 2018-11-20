Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.







