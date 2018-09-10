Irak'ın kuzeyine hava harekatı! En az 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün (9 Eylül) hava harekatı düzenlendiğini ve en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:00
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), 9 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini ve en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi bulunan Metina bölgesine 09 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edilmiş, ilk belirlemelere göre en az iki terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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