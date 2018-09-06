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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:13
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütü üyesi silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:13
  1. ırak'ın kuzeyi
  2. hava harekatı
  3. terörist
  4. Anadolu Ajansı

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