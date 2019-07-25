Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kuzey Irak'ta Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi. Operasyonda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.