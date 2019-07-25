Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kuzey Irak'ta Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi. Operasyonda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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