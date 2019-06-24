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Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
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