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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
27 Kasım 2018 Salı 17:45
Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:45
hava operasyonu
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