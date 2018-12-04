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Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
04 Aralık 2018 Salı 11:31
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:31
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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