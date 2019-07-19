0553 313 94 23

Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin üssü vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı:- "Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir"- "Teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bu harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'larımız da kullanılmıştır"

19 Temmuz 2019 Cuma 10:00
Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin üssü vuruldu

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı düzenlendi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı harekatla teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef imha edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile komandolar teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken, hava harekatlarıyla da sınır ötesindeki terör hedeflerinin tek tek vurulmaya devam ettiği belirtildi.

"Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla halihazırda devam etmekte olan Pençe Harekatı ile koordineli olarak, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı icra edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, harekatla teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin imha edildiği bildirildi.

Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA'ların kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesi paylaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:00
  1. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Damat ve sağdıca kahve pişirtip, çuval yarışı yaptırdılar
    1. (Özel) Damat ve sağdıca kahve..
    2. Temmuz ayında kar keyfi
    3. Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz:..
    4. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    5. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    6. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    7. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    8. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    9. Borsa güne yükselişle başladı
    10. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    11. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    12. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    13. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    14. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    15. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    16. 16 yaşındaki genç kendini astı
    17. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    18. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    19. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    20. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?