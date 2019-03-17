Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.17 Mart 2019 Pazar 10:12
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığınca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.
Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.
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