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Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

17 Mart 2019 Pazar 10:12
Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:12
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