Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
Operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı16 Mart 2019 Cumartesi 18:55
GÜMÜŞHANE (AA) - Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in şehadet haberi, Gümüşhane'de yaşayan ailesine verildi.
Askeri yetkililerce şehadet haberinin verilmesinin ardından Temel'in (28) Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyündeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehidin babaevine gelerek baba Mehmet Temel'e taziyelerini iletti.
Dört kardeşi bulunan şehidin 3 yıl önce askerlik mesleğine başladığı, bekar olduğu, annesini ise küçük yaşta kaybettiği öğrenildi.
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