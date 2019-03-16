Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları Operasyonlarda birisi kadın 6 terörist etkisiz hale getirildi, çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında birisi kadın 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı belirtildi. Operasyonlarda birisi kadın 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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