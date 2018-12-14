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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.

14 Aralık 2018 Cuma 10:36
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı.
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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