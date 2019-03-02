Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.02 Mart 2019 Cumartesi 15:54
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.
Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
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