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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 11:19
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:19
  1. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Zap ve Metina

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