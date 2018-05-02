Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 01 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber