Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Hakurk bölgesine gerçekleştirdiği hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edildi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 01 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
YORUM YAZ