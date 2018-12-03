Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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