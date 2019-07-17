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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:57
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