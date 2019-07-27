Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi
27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:47
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