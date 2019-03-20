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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:05
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a düzenlenen hava harekatında terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:05
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