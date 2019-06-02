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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

02 Haziran 2019 Pazar 09:00
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:00
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    MSB;"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu. "
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