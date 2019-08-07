Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.
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