Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.