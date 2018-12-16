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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
16 Aralık 2018 Pazar 12:32
Günün Özeti
Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:32
TSK
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