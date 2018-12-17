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Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 08:43
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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