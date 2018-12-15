Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

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15 Aralık 2018 Cumartesi 19:50
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:50
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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