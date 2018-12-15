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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:50
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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