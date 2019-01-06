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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
06 Ocak 2019 Pazar 10:34
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 10:34
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