Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı yerler imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi15 Aralık 2018 Cumartesi 18:50
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.
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