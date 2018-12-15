Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı yerler imha edildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.