Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır darbe Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı- Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52 oldu- Hem Pençe Harekatı hem de bölgedeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 112'ye yükseldi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'tan beri başarıyla süren Pençe Harekatı'na ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, böylece Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 60'a ulaştığı bildirildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece Pençe Harekatı ile bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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