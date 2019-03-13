Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi13 Mart 2019 Çarşamba 18:44
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
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