Irak'ın kuzeyinde 9 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 9 hedef imha edildi.24 Nisan 2018 Salı 22:17
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.
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