Irak'ın kuzeyinde 9 hedef imha edildi

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap, Gap, Avaşin ve Basyan bölgelerine yönelik bugün düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedefin imha edildiği bildirildi.