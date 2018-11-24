Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.