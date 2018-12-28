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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

28 Aralık 2018 Cuma 21:17
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma çabasındaki silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:17
  1. Genelkurmay Başkanlığı
  2. Irak'ın kuzeyi
  3. operasyon
  4. terörist
  5. TSK

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