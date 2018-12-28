Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi28 Aralık 2018 Cuma 21:17
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma çabasındaki silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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