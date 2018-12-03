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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

 Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
  1. IRAK
  2. terörist
  3. Anadolu Ajansı

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